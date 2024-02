Varriale: "A Calzona non manca la personalità. Giusta l'uscita di Kvara e gli ingressi di Lindstrom e Traorè"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X l'esordio sulla panchina del Napoli di Calzona e il pari in Champions con il Barcellona

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X l'esordio sulla panchina del Napoli di Calzona e il pari in Champions con il Barcellona: "A Calzona non manca la personalità. Giusta la sostituzione di Kvara e gli ingressi di Lindstrom e dell'ottimo Traorè, la cui condizione crescerà come quella di Osi. Tra 3 settimane potrebbe vedersi pure il lavoro di Sinatti. Poi le carenze, tipo la difesa centrale, restano tutte".