Varriale ad ADL: "Ricorso contro Juve al Mondiale per Club, non arrenderti!"

Enrico Varriale, giornalista, ha dedicato un lungo post su Twitter all'eliminazione del Napoli dalla Champions League e dal Mondiale per Club con il k.o. di Barcellona: "Dal rigore non concesso a Lozano contro il Milan a quello negato a Osimhen ieri col Barcellona: la parabola del Napoli nel calcio europeo potrebbe essere anche raccontata così. Un'esclusione di "rigore" di un club che in questo contesto rappresenta quasi un'eresia. Nel firmamento calcistico italiano e europeo vincere lo scudetto con i conti in ordine e un bilancio in attivo,in un contesto di club sanzionati dall'Uefa per irregolarità economiche (Juve) o sui cui indaga la GdF (Milan),ha rappresentato un'eccezione per molti intollerabile.

Del resto pure il sistema mediatico, pronto a dimenticare di corsa certe vicende,rispetto a discorsi di bacini d'utenza,pare funzionale a questa lettura.Ovviamente non c'è solo questo nella rovinosa caduta in soli 12 mesi del club di De Laurentiis. Ci sono pure i suoi errori. Dalle scelte degli allenatori a comportamenti imbarazzanti sul piano dell'immagine, il presidente ha dato la sensazione che la conquista dello scudetto lo abbia perduto nella sindrome dell'uomo solo al comando.Questo rischia di far perdere di vista quanto di buono ha fatto ADL.

Ripartire non sarà facile. Ma prima di affrontare queste scelte ADL, QUALORA CI FOSSERO I PRESUPPOSTI LEGALI, farebbe bene a non arrendersi sul Mondiale per club. A dispetto dei tanti che non vedono l'ora di archiviare i successi del Napoli come un incidente di percorso. A un altro club qualificato alla rassegna americana sarebbe giusto far solo i complimenti. Alla Juventus per il modo in cui arriverebbe al mondiale, in antitesi totale col modus operandi di ADL in questi anni, proporre un ricorso sarebbe cosa buona e giusta".