Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social: "In un elenco di ex calciatori da invitare all'eventuale festa scudetto del Napoli, Ghoulam dovrebbe essere ai primissimi posti. Un uomo che ha amato la squadra e la città di Napoli in maniera totale. E continua a farlo....".