Varriale: "Che confusione! Tre esclusi in Champions, col Barça solo 3 centrocampisti!"

Enrico Varriale, volto storico della Rai, si è espresso così sul Napoli e le esclusioni dalle liste tramite il suo account Twitter: "Le liste serie A e Champions del Napoli confermano la confusione che regna in questa stagione in casa azzurra. In campionato fuori Demme, escluso pure in Europa con Zielinski e Dendoncker.C ol Barca a centrocampo solo Anguissa, Cajuste, Lobotka. Davvero molto male per ADL". A centrocampo però da mezzala c'è anche Traorè che il Napoli ha preferito inserire.