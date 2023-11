Varriale contro celebrazione Juve, Capuano punge: "Immagina avesse vinto con gol in fuorigioco"

Enrico Varriale tramite Twitter si è scagliato contro i giornali e la celebrazione di una brutta Juventus.

TuttoNapoli.net

Enrico Varriale tramite Twitter si è scagliato contro i giornali e la celebrazione di una brutta Juventus: "Immaginate i titoli di giornali inglesi, tedeschi, spagnoli o francesi se City, Bayern,Real Madrid, PSG avessero vinto nel modo in cui la Juve ha vinto a Firenze. Ma forse siamo più bravi noi che non ci siamo qualificati agli ultimi 2 mondiali e non vinciamo la Champions dal 2010".

Il collega Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha replicato in maniera piccata, tirando in ballo il Napoli e il primo gol con la Salernitana: "Vero. Immagina pure se la Juventus avesse vinto con un gol in fuorigioco di un metro…".