Varriale difende Mazzarri: "Bersaglio di critiche assurde e immeritate, può essere la sua svolta"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la vittoria del Napoli nel derby campano contro la Salernitana.

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la vittoria del Napoli nel derby campano contro la Salernitana: "La vittoria è l'unica medicina in un momento come quello del Napoli e i 3 punti dopo una gara sofferta con la Salernitana sono arrivati nel recupero con il gol di Rrahmani. Potrebbe essere la svolta pure per Mazzarri, bersaglio alla vigilia di critiche assurde e immeritate".