Varriale dopo la presentazione di Garcia: “L’avventura a Napoli comincia col piede giusto”

Il giornalista Enrico Varriale si è così espresso su Twitter dopo la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli: “Idee chiare, empatia con un ambiente caldo e entusiasta e, soprattutto, la notizia data da Aurelio De Laurentiis di un accordo "in fieri" con Victor Osimhen per un prolungamento di altri 2 anni del contratto. Comincia con il piede giusto l'avventura di Garcia alla guida del Napoli”.