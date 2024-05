Varriale: "Ennesima figuraccia! Giocatori presuntuosi, distratti in difesa e spreconi in attacco"

Il giornalista Enrico Varriale ha parlato sul suo profilo X della sconfitta per 2-0 del Napoli contro il Bologna

TuttoNapoli.net

Il giornalista Enrico Varriale ha parlato sul suo profilo X della sconfitta per 2-0 del Napoli contro il Bologna: "Una squadra famelica,messa in campo splendidamente e con tanta voglia di vincere, contro giocatori presuntuosi, distratti in difesa e spreconi in attacco. Una disfatta annunciata per il Napoli con il Bologna. Ennesima figuraccia al Maradona di una stagione vergognosa".