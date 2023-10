GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A MAIGNAN E LA TRAVERSA SALVANO, POI UN GOL FORSE IRREGOLARE LANCIA IMMERITATAMENTE IL MILAN Il Milan di Pioli torna solo in vetta dopo una vittoria incredibile contro il Genoa. Decisivo al minuto 87 il gol di Pulisic Il Milan di Pioli torna solo in vetta dopo una vittoria incredibile contro il Genoa. Decisivo al minuto 87 il gol di Pulisic