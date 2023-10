Varriale: "Giornali ansiosi di celebrare la Juve, contestano il fuorigioco e sorvolano su Gatti"

"Il fuorigioco con il VAR è diventato oggettivo sia esso di un cm o di un metro".

"Il fuorigioco con il VAR è diventato oggettivo sia esso di un cm o di un metro. Contestare una decisione giusta, sorvolando sulla non espulsione di Gatti è scandaloso, specie se fanno questo pure giornali ansiosi di celebrare il 1° posto della Juve che ieri ha meritato di vincere". Questo il commento su Twitter del giornalista Enrico Varriale ai quotidiani di oggi che hanno messo in dubbio l'operato del Var sul gol annullato a Kean in Juve-Verona, dimenticando il mancato rosso per il pugno rifilato da Gatti a Djuric.