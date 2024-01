Varriale: "Il Napoli evapora definitivamente, difficile capire come uscire da un simile disastro"

Il Napoli crolla contro il Torino, il giornalista Enrico Varriale commenta così su X.

Il Napoli crolla contro il Torino, il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Sul campo dove lo scorso anno diede una delle sue più straordinarie prove di forza del Napoli evapora definitivamente. Passivi in difesa, evanescenti in attacco, una gara senza voglia e senza dignità dominata dal Torino. Difficile capire come uscire da un simile disastro".