Varriale: "Il Napoli si è inceppato? Evidentemente vittorie di corto muso esaltanti solo per qualche squadra"

"Mentre Spalletti e i suoi possono già godersi una vittoria storica. Vedremo se lo capiranno anche gli inverosimili contestatori di ADL".





Enrico Varriale, noto giornalista, è tornato sulla vittorai del Napoli di ieri con un post su Twitter: "Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale( La Stampa). Il Napoli perfetto si è inceppato. Col Milan sarà dura (Gazzetta dello Sport). Le vittorie di corto muso, evidentemente, sono esaltanti solo per qualche squadra, per il Napoli sono prove deludenti. Contro il Lecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza Osimhen la squadra di Spalletti non è apparsa brillante in diversi giocatori. Ma la Champions, basta vedere i risultati di Milan, Inter e Benfica, toglie energie fisiche e soprattutto psicologiche. La gara del Meazza è equilibrata ma la capolista può affrontarla con animo più leggero del Milan che, se non tutto, si gioca moltissimo. Mentre Spalletti e i suoi possono già godersi una vittoria storica. Vedremo se lo capiranno anche gli inverosimili contestatori di ADL".