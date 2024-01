Varriale: “Ingiustificabile che da giugno non si sia trovato un degno sostituto di Kim”

Il giornalista Enrico Varriale si è così espresso su X sul mercato del Napoli

TuttoNapoli.net

Il giornalista Enrico Varriale si è così espresso su X sul mercato del Napoli: “La narrazione sul calciomercato del Napoli resta oscura e contraddittoria. Da sempre il club di ADL, comunica poco e senza canali privilegiati in redazioni e TV nazionali. Questo è. Ma rimane per me ingiustificabile che, da giugno, non si sia trovato un degno sostituto di Kim”.