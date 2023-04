Varriale: “Napoli tra le poche a giocare sia andata che ritorno con la Juve senza penalizzazione”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato così la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juventus

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato così la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione in Corte d'Appello: “Il Napoli rischia di essere una delle poche squadre, se non l'unica, a giocare sia nella gara di andata che in quella del ritorno contro la Juventus senza penalizzazione di punti. Meglio così”.