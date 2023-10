Varriale: "Pre-Scudetto ADL ha azzeccato 80% decisioni, ma dopo le ha sbagliate tutte"

GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A CALCIOSCOMMESSE, CORONA OGGI SVELA ALTRI NOMI: "UNO GIOCA IN NAZIONALE" Fabrizio Corona si sta guadagnando le prime pagine dei giornali per le rivelazioni promesse nella giornata di domani. Fabrizio Corona si sta guadagnando le prime pagine dei giornali per le rivelazioni promesse nella giornata di domani.