Varriale: "Problemi strutturali del Napoli? Analisi del tutto sbagliate"

Dopo il primo ko stagionale del Napoli, il giornalista Enrico Varriale ha espresso alcune considerazioni su Twitter: "Perde la testa della classifica dopo 40 giornate e subito cominciano accuse e distinguo sul Napoli. La partita con la Lazio è stata sicuramente gestita male ma le analisi che parlano di problemi strutturali dei Campioni d'Italia sono per me del tutto sbagliate.

Il Napoli di Spalletti era capace con il possesso palla di gestire i ritmi della partita e stancare l'avversario. Quello di Garcia, anche se vuole essere più verticale, non deve rinunciare a quella risorsa che però necessita di una condizione fisica migliore dell'attuale. Del resto pure all'inizio della scorsa stagione ci furono passi falsi (Lecce, Fiorentina). Garcia deve lavorare sulla coesione tra i reparti e all'interno del gruppo.Troppo lunga la squadra già alla fine del 1° tempo che comunque il Napoli meritava di chiudere in vantaggio.

I cambi non hanno dato nulla. Al di là delle scelte poco felici del tecnico, (perché tenere in campo Anguissa in serata no?) non si è visto quell'istinto famelico che avevano tutti quelli che entravano con Spalletti. Si sentono anche quest'anno tutti titolari? Urge verifica. Molte critiche sono arrivate al Mercato del Napoli. Per me i Campioni d'Italia hanno mantenuto l'attacco migliore del campionato e il centrocampo tra i primi 3 del torneo.L'unica scommessa è quella sul sostituto di Kim. Ma vediamolo Natan prima di dare giudizi definitivi.

Un tema serio è quello della condizione fisica. Ieri un'ottima Lazio ha chiuso a più 9 km.L'addio di Sinatti o la scelta di una preparazione più pesante per "durare" tutta la stagione? La risposta a questo interrogativo sarà importante per la stagione di Garcia.

Ultima cosa sull'arbitro. Pure qualche giornale dice che il Napoli deve ringraziare il VAR. Incredibile, il mondo alla rovescia. Se si prendono decisioni giuste (di cm o di metri non cambia) si fanno le pulci manco si trattasse dello scandaloso rigore negato in Juve-Bologna.

Concludendo: calma e gesso. Pure se siamo a Settembre è calcio d'agosto. Lo ha ricordato lo stesso Sarri che si conferma un grande allenatore. Alla ripresa dovrà vedersi il Napoli di Garcia che può competere per ogni traguardo. Non sarà una cosa facile ma neanche impossibile".