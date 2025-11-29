Varriale protesta: "Milan vince con rigore negato alla Lazio con modalità improbabili"

Varriale protesta: "Milan vince con rigore negato alla Lazio con modalità improbabili"
Oggi alle 23:15Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, si è espresso sul calcio di rigore negato alla Lazio grazie al quale il Milan ha vinto la gara per portarsi al primo posto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Torna al primo posto il Milan che piega la Lazio con un gol di Leao. A lungo gioca meglio la squadra di Sarri penalizzata allo scadere da Collu e dal Var che negano un rigore con modalità improbabili. In un torneo così equilibrato gli arbitri rischiano di essere decisivi".