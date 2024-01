Varriale: "Punto d'oro per il Napoli, con questa umiltà il 4° posto non è un miraggio"

"Perfetta la prova difensiva contro la Lazio, che fa qualcosa in più senza però meritare la vittoria".

Il Napoli pareggia 0-0 all'Olimpico con la Lazio e fa un passetto in avanti in classifica. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Senza Osimhen, Kvara, Anguissa e Simeone è un punto d'oro per il Napoli. Perfetta la prova difensiva contro la Lazio, che fa qualcosa in più senza però meritare la vittoria. Certo lo spettacolo è un'altra cosa, ma con questa umiltà e compattezza il 4° posto non è un miraggio".