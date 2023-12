Varriale: "Questo 0-0 fotografa il disastro del dopo Scudetto! Di Bello pessimo..."

Il giornalista Enrico Varriale al termine della partita tra Napoli e Monza si è espresso così sul match tramite il suo account Twitter

Il giornalista Enrico Varriale al termine della partita tra Napoli e Monza si è espresso così sul match tramite il suo account Twitter: "Pessima fine di un 2023 che resterà indimenticabile per il Napoli. Lo 0-0 con il Monza fotografa il disastro del dopo scudetto. Fallite occasioni incredibili da Kvara e Gaetano, sfiorata la beffa col rigore parato da Meret in una gara nervosa pure per il pessimo arbitro Di Bello".