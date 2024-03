Varriale replica a Tuttosport: "Serie A derisa da anni per le vicende juventine, non per ADL!"

Così sui suoi canali social il giornalista Enrico Varriale ha replicato all'editoriale di Tuttosport di Guido Vaciago 02.03.2024 13:00 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: "Premesso che il Mondiale per club è meglio conquistarlo sul campo e che De Laurentiis ha tutto il diritto di approfondire con i suoi legali, è chiaro che del calcio italiano si è riso e si ride da anni, molto di più, per certe vicende della giustizia sportiva riguardanti la Juve", così sui suoi canali social il giornalista Enrico Varriale ha replicato all'editoriale di Tuttosport di Guido Vaciago che ha definito una bufala il ricorso di ADL oltre che motivo di derisione per il calcio italiano.