Varriale replica a Zampini: "Gol irregolare? Qui Var non può intervenire, in Juve-Bologna deve!"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI PAREGGIA CONTRO LA VIRTUS ENTELLA: FINISCE 1-1 A CERCOLA Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B LE ALTRE DI A NON BASTA IL PRIMO GOL IN A DI FOLORUNSHO: IL VERONA AFFONDA IN CASA COL MONZA Importante successo per il Monza di Raffaele Palladino nella prima gara della domenica di Serie A, con i brianzoli che hanno battuto l'Hellas Verona al Bentegodi per 3-1 grazie alla doppietta di Lorenzo Colombo e al gol di Caldirola. A nulla è servito... Importante successo per il Monza di Raffaele Palladino nella prima gara della domenica di Serie A, con i brianzoli che hanno battuto l'Hellas Verona al Bentegodi per 3-1 grazie alla doppietta di Lorenzo Colombo e al gol di Caldirola. A nulla è servito...