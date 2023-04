Varriale: "Report su Calciopoli? Vediamo, ma più colpevoli non significa nessun colpevole"

La trasmissione Report, che andrà in onda su Rai 3 nella serata di lunedì, promette documenti inediti ed esclusivi sul caso Calciopoli.

La trasmissione Report, che andrà in onda su Rai 3 nella serata di lunedì, promette documenti inediti ed esclusivi sul caso Calciopoli. Enrico Varriale, noto giornalista, risponde ad account fake del presidente della Juventus Gianluca Ferrero che gli chiede se seguirà la puntata: "Certo. A differenza di quelli come lei che hanno sempre gettato fango su Report quando ha denunciato i problemi della Juve. Giusto approfondire su Calciopoli, ma eventuali altre responsabilità non assolvono i condannati.Più colpevoli non vuol dire nessun colpevole. Ieri come oggi".