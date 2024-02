Varriale: "Rimonta fondamentale per la stagione, vittoria in pieno stile Mazzarri"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato la vittoria in rimonta del Napoli contro il Verona

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la vittoria in rimonta del Napoli contro il Verona: "Rimonta fondamentale per la stagione del Napoli. Contro un ottimo Hellas Verona vede l'abisso ma non molla e la ribalta grazie ai nuovi acquisti Ngonge e Mazzocchi e sopratutto a Kvara con un gol da fuoriclasse. Bene pure Lindstrom per una vittoria in pieno stile Mazzarri".