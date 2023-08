Varriale: “Sorteggio ostico, il Napoli essendo in prima fascia poteva pescare meglio”

Il Napoli è stato inserito nel gruppo C di Champions League con Real Madrid, Braga e Union Berlino.

Il Napoli è stato inserito nel gruppo C di Champions League con Real Madrid, Braga e Union Berlino. Il giornalista Enrico Varriale si è così espresso su Twitter in merito ai sorteggi: “Sorteggio ostico per il Napoli che essendo in prima fascia poteva sicuramente pescare meglio dall' urna di Champions League”.