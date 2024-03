Varriale sta con ADL: "Protesta contro Dazn sacrosanta, imbarazzanti i commenti..."

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social la decisione del Napoli di non parlare più con Dazn

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social la decisione del Napoli di non parlare più con Dazn: "Per sua stessa ammissione De Laurentiis ha commesso quest'anno molti errori. Ma la protesta contro Dazn è sacrosanta.Imbarazzanti i commenti sull'arbitraggio di Napoli-Juve della TV che racconta la serie A in quasi monopolio ed è partner ufficiale della Juventus. Tutto normale?".