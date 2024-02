Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato su Instagram la vittoria in rimonta contro il Verona al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato su Instagram la vittoria in rimonta contro il Verona al Maradona: "Sudata e sofferta. Non per questo meno bella".