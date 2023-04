VIDEO - Allegri vuol deridere panchina del Napoli: "Siete riusciti a vincere uno scudetto"

Massimiliano Allegri è uscito dal campo nervosissimo dopo la sconfitta col Napoli

Massimiliano Allegri è uscito dal campo nervosissimo dopo la sconfitta col Napoli. Il tecnico, che si era lamentato molto con l'arbitro per poi smentire tutto in conferenza stampa e nelle dichiarazioni post gara, è stato pizzicato da un tifoso posizionato sopra l'uscita dal terren di gioco in un labiale che aveva come chiaro intento quello di deridere il Napoli: "Siete riusciti a vincere uno scudetto" dice il tecnico bianconero rivolto alla panchina del Napoli.