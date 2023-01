VIDEO - Disastro Koulibaly in Fa Cup, tifosi Chelsea increduli: "Il peggior difensore mai visto"

Kalidou Koulibaly, in campo con il Chelsea in Fa Cup, ha perso 4-0 contro il Manchester City disputando una pessima partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly, in campo con il Chelsea in Fa Cup, ha perso 4-0 contro il Manchester City disputando una pessima partita, probabilmente una delle peggiori della sua carriera. In difesa con l'ex Napoli, l’allenatore dei Blues Potter ha schierato una difesa molto giovane con Bashir Humphreys, classe 2003, al fianco del senegalese e con sulle fasce Trevor Chalobah e il classe 2004 Lewis Hall. Koulibaly, che aveva sulle sue spalle il peso dell'intera retroguardia, forse ha sentito troppo la responsabilità ed è stato il peggiore in campo.