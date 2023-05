VIDEO - Dopo la semifinale torna virale l'esultanza a Milan Tv per il girone complicato dell'Inter

In queste ore è tornato virale sui social un video che ritrae l'esultanza dello studio di Milan Tv, con Luca Serafini in primis, al momento del sorteggio

In queste ore è tornato virale sui social un video che ritrae l'esultanza dello studio di Milan Tv, con Luca Serafini in primis, al momento del sorteggio dei gironi di Champions League. Perché? Perché nella tv ufficiale rossonera si esultò quando l'Inter pescò Bayern Monaco e Barcellona, dunque un gruppo eliminatorio complicato. E pensare che appena tre settimane fa fu montato un caso per l'esultanza di alcuni youtuber napoletani quando il Napoli pescò il Milan ai quarti, evitando Bayern Monaco e Real Madrid, le uniche altre due squadre rimaste nell'urna.