VIDEO - Esilarante Kvaratskhelia: "Chiamatemi Kvara, ma così si pronuncia il mio nome"

GIOVANILI UFFICIALE - CIOFFI PARTE IN PRESTITO: IL TALENTO 2002 VA AL PONTEDERA L'U.S Città di Pontedera comunica - con un nota ufficiale - di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima... LE ALTRE DI A UFFICIALE - SASSUOLO, TRAORÉ SALTA IL RITIRO PER INFORTUNIO: IL COMUNICATO Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno.