VIDEO - Fantastica clip natalizia SSCNapoli: 3 azzurri a casa di una famiglia napoletana

In occasione della feste natalizie e come modo per augurare buon natale a tutti i tifosi azzurri, la SSC Napoli ha realizzato una fantastica clip. Nel video diffuso sui social si vedono tre calciatori azzurri, Ospina, Di Lorenzo e Zielinski, che nel pieno del cenone natalizio si presentano a casa di una famiglia napoletana. Di seguito le immagini.