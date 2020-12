VIDEO - Festa Borussia! Seguono sul campo Inter-Shakhtar e poi esplode la gioia

Nonostante la sconfitta, il Borussia passa il turno con il Real Madrid. I calciatori tedeschi a fine partita hanno seguito la gara tra l'Inter e lo Shaktar e alla fine hanno esultato per il pareggio che vale la loro qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ecco il video diffuso sui social:

Scenes in Madrid! Borussia Mönchengladbach are into the round of sixteen! You love to see it! #beINUCL #UCL HD11



Watch - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/IzROvhFooy