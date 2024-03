VIDEO - Festa nello spogliatoio della Georgia: ci sono anche Kvara e il campione del mondo di UFC

La Georgia di Kvaratskhelia (oggi squalificato) è la prima finalista del play-off di accesso a Euro 2024 grazie al 2-0 in semifinale contro Lussemburgo.

Al termine della vittoria è scoppiata la festa nello spogliatoio della nazionale guidata da Willy Sagnol e a partecipare sono stati anche l’attaccante del Napoli e Ilia Topuria, il nuovo campione del mondo di UFC. Di seguito le immagini:

🇬🇪🇬🇪🇬🇪 ფინალისტიიიი გუნდიიიიი

🇬🇪🇬🇪🇬🇪 We're in the play-off final!!!! #GFF #მევარსაქართველო pic.twitter.com/pdozCrYnXU