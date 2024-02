VIDEO - Geolier va forte anche all'estero: la simpatica clip dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha postato su TikTok un divertente video con in sottofondo il brano del rapper napoletano secondo a Sanremo.

Polemiche in Italia sulla partecipazione al Festival di Sanremo di una canzone in napoletano, ma "I p'me, tu p' te" di Geolier spopola già anche all'estero. L'Atletico Madrid ha postato su TikTok un divertente video con in sottofondo il brano del rapper napoletano secondo a Sanremo. Di seguito le immagini virali sui social.