VIDEO - Ibra risponde a CR7, la Lombardia lo usa per la sensibilizzazione anti-Covid: "Mettete la mascherina!"

Zlatan Ibrahimovic partecipa ad una campagna anti-Covid promossa dalla Regione Lombardia e 'risponde' così indirettamente a Cristiano Ronaldo, che ieri aveva commentato sui social una propria foto scrivendo "Il tampone è una stronzata". Lo svedese ha postato su Instagram un video in cui dice: "Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi!".