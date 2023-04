VIDEO - Il Napoli segna durante la Via Crucis: un boato scuote San Felice a Cancello

La gioia per un gol del Napoli è talmente irrefrenabile che alle volte può accadere che anche una funzione religiosa può essere quasi interrotta.

La gioia per un gol del Napoli è talmente irrefrenabile che alle volte può accadere che anche una funzione religiosa può essere quasi interrotta. E' quello che è accaduto ieri a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove alcuni tifosi riuniti per la partita nel Club Napoli San Felice a Cancello hanno esultato al gol degli azzurri contro il Lecce. In contemporanea in paese si teneva la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, funzione che è stata disturbata dal fragoroso boato dei tantissimi tifosi presenti nelle vicinanze.