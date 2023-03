VIDEO - Impazza sui social la sigla di Mare Fuori adattata a Mario Rui: "Nun te preoccupa', Lucià..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nun te preoccupa' Luciano, ci sta sempre lui. Ci sta Mario Rui, ci pensa sempre lui". Mentre impazza sui social di tutta Italia il fenomeno "Mare Fuori", a Napoli c'è chi ha voluto premiare l'ottima prima parte di stagione del terzino Mario Rui proprio con queste note di sottofondo musicale. Un vero e proprio talismano, il portoghese, visto che con lui in campo i partenopei non sono mai usciti sconfitti in gare ufficiali nel 2022-23.