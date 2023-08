VIDEO - Incredibile a Malaga: tifosi delusi dal mercato accolgono turista come nuovo acquisto

A nove giorni dalla fine del calciomercato, tanti club sono in cerca delle ultime occasioni per rafforzarsi.

© foto di Luigi Gasia

A nove giorni dalla fine del calciomercato, tanti club sono in cerca delle ultime occasioni per rafforzarsi. Qualcuno, però, deve ancora mettere a segno il primo vero acquisto: è il caso del Malaga, nobile decaduta del calcio spagnolo (attualmente in terza serie) che finora ha ingaggiato solo giocatori a costo zero. Così, i tifosi hanno scelto di protestare contro la società in modo davvero singolare: circa 30 sostenitori hanno accolto un ignaro turista in aeroporto con striscioni di benvenuto e una maglia con nome e numero. Come se fosse un vero e proprio calciatore, che è stato preso simpaticamente d'assalto e si è prestato al gioco, firmando autografi e scattando selfie con i buontemponi.