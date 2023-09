VIDEO - Juan Jesus: "Vi aspettiamo al Maradona, coloriamo lo stadio d'azzurro"

Manca poco alla sfida di stasera tra Napoli e Lazio al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca poco alla sfida di stasera tra Napoli e Lazio al Maradona. Primo scontro diretto per i campioni d'Italia in campionato, che vorranno vendicare la sconfitta interna subita dai biancocelesti nello scorso campionato. Per questo motivo il difensore azzurro Juan Jesus ha chiamato a raccolta attraverso i canali social del club i tifosi azzurri: “Ciao a tutti, vi aspetto allo stadio Maradona alle 20:45 per vedere Napoli-Lazio. Vi aspettiamo per colorare tutto lo stadio d’azzurro. Ci vediamo presto, forza Napoli!”. Di seguito le immagini.