VIDEO - L’attore Esposito punge i Consiglieri Comunali: “Meraviglioso regalo la n.23”

Anche Salvatore Esposito, celebre attore napoletano, interprete di Genny Savastano in Gomorra, ha ricevuto da Aurelio De Laurentiis e il Napoli, come regalo di Natale, la maglia azzurra con lo Scudetto e il numero 23, quella di cui si è tanto parlato nell'ultimo periodo.

Esposito ha voluto ringraziare il presidente e la società per il dono natalizio, pungendo i consiglieri comunali che ci avevano visto dell'altro in questo regalo: "Grazie ad Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli per questo meraviglioso regalo natalizio, omaggio di questo splendido 2023 !!! PS : non sono un consigliere comunale".