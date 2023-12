VIDEO - Lavezzi prova a mettersi l'incidente alle spalle: terapia di recupero e nuovo look

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, adesso si trova a casa sua e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, adesso si trova a casa sua e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze. La notizia del ricovero era stata diffusa dai media argentini nelle ore successive al misterioso incidente che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale con una clavicola fratturata. Tuttavia Olè fa sapere che, sebbene non sia stato ricoverato, il Pocho sta seguendo comunque un programma di recupero. E pian piano sta ritrovando il sorriso. Il quotidiano argentino nella sua edizione online scrive che Lavezzi adesso sta meglio, sta provando a ripartire e un indizio sarebbe anche il nuovo taglio di capelli, sfoggiato tramite un video sui social. "Quando una persona decide di cambiare qualcosa nella sua vita, inizia dai capelli”, magari vale anche per il Pocho. ¡NUEVO CORTE PARA LAVEZZI!



Tras el accidente, el Pocho decidió meter un cambio de look. pic.twitter.com/sUH1Z7tKiz — Diario Olé (@DiarioOle) December 30, 2023