VIDEO - Lozano saluta il 2021: "Spero che questo fine anno ci abbia imparato a goderci chi ci è vicino"

Hirving Lozano dal Messico, dove sta osservando un periodo di isolamento dopo la positività al Covid, fa gli auguri per il nuovo anno a tutti i tifosi. Questo il messaggio pubbblicato sui social dall'attaccante del Napoli: "Spero che questo fine anno, con tutti i suoi momenti, ci abbia imparato a goderci chi ci è vicino. Ringrazio ancora per l'amicizia e l'affetto di tutti voi, nonché per la grande opportunità di essere in un'altra storia. Prospero 2022. Congratulazioni!". A corredo degli auguri una clip con il Chucky che saluta il 2021 con tutte le sue immagini di questo anno passato tra Napoli e nazionale.

Deseo que este fin de año, con todos sus momentos, hayamos aprendido a disfrutar a las personas que tenemos cerca . Doy gracias nuevamente por la amistad y cariño de todos ustedes así como la gran oportunidad de estar en otra historia. Próspero 2022. Muchas felicidades! pic.twitter.com/vQq6TQIiA0 — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) December 31, 2021