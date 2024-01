VIDEO - Mazzocchi, primo approccio con l'ambiente: autografi e selfie coi tifosi

Pasquale Mazzocchi sta vivendo il suo primo giorno da calciatore del Napoli, sebbene non sia ancora arrivata l'ufficialità del suo acquisto

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi sta vivendo il suo primo giorno da calciatore del Napoli, sebbene non sia ancora arrivata l'ufficialità del suo acquisto. In mattinata l'esterno classe '95 si è recato a Castel Volturno per apporre la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà agli azzurri per tre anni e mezzo (con opzione per un altro anno).

Dopo la firma, proprio negli ultimi minuti, l'ormai ex Salernitana ha lasciato il centro tecnico dei partenopei, incontrando per la prima volta i tifosi. Primi selfie e primi autografi per Mazzocchi, subito accolto bene dall'ambiente partenopeo. Di seguito le immagini pubblicate dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.