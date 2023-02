VIDEO - Mbappé fa sognare i tifosi rossoneri: "Se vengo in Italia è solo per il Milan"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Kylian Mbappé e la dichiarazione d'amore al Milan: "Se vengo in Italia è solo per il Milan". Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Psg ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia. (ANSA).