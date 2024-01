VIDEO - Napoletani incontrano Osimhen in Costa d'Avorio: la Nigeria apprezza

La nazionale nigeriana, ora in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni tifosi del Napoli ridere e scherzare

La nazionale nigeriana, ora in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni tifosi del Napoli ridere e scherzare con Victor Osimhen: "Napoli con il loro re, il re africano Victor Osimhen", scrive il profilo ufficiale della Nigeria sui social. L'attaccante ex Lille ha ricevuto alcuni supporters partenopei presenti in Costa d'Avorio, si è trattenuto insieme a loro per una chiacchierata, foto, autografi, un po' di spensieratezza. Di seguito le immagini pubblicate su Instagram dalle Super Aquile nigeriane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nigeria Super Eagles (@ng_supereagles)