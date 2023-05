VIDEO - New York esplode di gioia! Festa grande per lo scudetto del Napoli

La vittoria dello scudetto del Napoli è stata festeggiata ovunque, anche in America, a New York

La vittoria dello scudetto del Napoli è stata festeggiata ovunque, anche in America, a New York. Come si evince dal video tratto dai social, sono centinaia le persone festanti per il grande trionfo, per ore la Grande Mela ha celebrato il titolo della squadra allenata da Spalletti. Ecco le immagini: