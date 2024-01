VIDEO - Ngonge aveva segnato il gol dell'anno contro l'Udinese: rovesciata incredibile

Ngonge è l'autore del gol dell'anno. A dicembre la sua rovesciata fu premiata dalla Lega come gol del mese

© foto di www.imagephotoagency.it

Ngonge è l'autore del gol dell'anno. A dicembre la sua rovesciata fu premiata dalla Lega come gol del mese ma per la bellezza del gesto tecnico possiamo dire senza paura di smentita che questo in allegato sia il più bel gol finora realizzato in campionato.