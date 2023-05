VIDEO - Nino D'Angelo canta "Napoli, Napoli, Napoli" insieme al Maradona davanti alla tv

"Grazie Napoli per aver seminato gioia e sorrisi nei cuori dei napoletani di tutto il mondo".

"Grazie Napoli per aver seminato gioia e sorrisi nei cuori dei napoletani di tutto il mondo. Sono fiero di essere figlio di ogni pietra e di ogni goccia di mare colorata da questo cielo dove non muore mai la speranza. Ti amo infinitamente. Nino D’Angelo". Questo il messaggio del cantautore napoletano, che in occasione della festa ha postato un meraviglioso video in cui cantava insieme al Maradona il suo inno tratto dal film 'Il ragazzo della Curva B'