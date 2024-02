VIDEO - Osimhen scatenato: festeggia in diretta Instagram la finale di Coppa d'Africa

La Nigeria di Victor Osimhen è la prima finalista della Coppa d'Africa. Il centravanti del Napoli si è scatenato insieme ai suoi compagni di nazionale negli spogliatoi al termine della semifinale vinta ai calci di rigore contro il Sudafrica. "Preparatevi a festeggiare, perché stiamo portando a casa la gloria!", ha urlato Victor durante una diretta Instagram sul proprio profilo Instagram. Di seguito le immagini:

Count on it, Nigeria! Victor Osimhen is bubbling with excitement as he assures all Nigerians of victory in the upcoming finals after the South Africa showdown! 🇳🇬 Get ready to celebrate, because we're bringing home the glory! pic.twitter.com/1RmbiBTllN