VIDEO - Osimhen virale sui social: in discoteca lancia banconote finte (per tradizione?)

Sta facendo rapidamente il giro dei social e dei siti il video che ritrae Osimhen in un locale in Nigeria - probabilmente per il suo compleanno a fine anno - in cui si diverte a lanciare mazzette di banconote. Il video è diventato virale soprattutto su Tik Tok, ma si tratterebbe di soldi finti ed un gesto che sarebbe simbolo di prosperità in patria. Il giocatore aveva lasciato in anticipo Napoli - di comune accordo col club - essendo squalificato nel match contro il Monza.